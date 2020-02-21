ترامب ينتقد منح الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" جائزة الأوسكار

إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الخميس، منح الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" جائزة الأوسكار كأفضل فيلم لعام 2020، متسائلا كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة.

وأمام تجمع انتخابي حاشد، في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، قال ترامب "كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟"، مضيفا "لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية، بشأن التجارة، إضافة إلى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟".

وتساءل ترامب "هل كان هذا الفيلم جيدا؟ لا أعلم"، ملمحا على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.

وقد دخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنكليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليود.

من جهتها، ردت شركة التوزيع الأمريكية "نيون" على الرئيس بتغريدة على "تويتر" قائلة إن "معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة مفهومة فهو لا يحسن القراءة".

وترامب الذي بنى رئاسته على الشعار القومي "أميركا أولا"، قال إنه حان الوقت لإعادة أفلام كلاسيكية من عصر هوليود الذهبي، وأضاف "لنعد إلى فيلم "ذهب مع الريح"، هل يمكننا إعادة "ذهب مع الريح" رجاء؟".

وانتقد ترامب أيضا الممثل براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي ووصفه بـ"الذكي الصغير". وكان براد بيت قد استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيرا في مجلس الشيوخ في مطلع شباط/فبراير.