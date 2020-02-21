شاهد: حافلات قديمة يتم تحويلها إلى دورات مياه للنساء في الهند

كغيرها من النساء في الهند، ترتاب الطالبة سوفارنا دونغاري قطع المسافات الطويلة، من أجل العثور على دورة مياه عمومية نظيفة، إذ ما زال هذا البلد الآسيوي في حاجة ملحة إلى إحداث العديد منها.

ومن محاسن الصدف أن الطالبة تفاجأت باكتشاف حافلة قديمة، أعيد طلاءها باللون الوردي وقد تم تحويلها إلى دورة مياه متنقلة للنساء، يقوم مستثمران بركنها في أماكن مختلفة من مدينة بيون غربي الهند.

وتقول الفتاة البالغة من العمر 18 سنة إنها ذهبت إلى حديقة، حيث وجدت دورة مياه على متن حافلة وصفتها بالمريحة وبأنها تعطي الشعور بالأمان. ومقابل 64 سنتا، يمكن لأي امرأة استعمال دورة المياه، أو إرضاع صغيرها، أو شراء حفاظات صحية.

لقد أطلق المستثمران أولكا سادالكار وراجيف خير مشروع "تي تويلت" سنة 2016، والذي يتكون من 12 دورة مياه للنساء، وتستعمل أكثر من 200 امرأة حافلة واحدة يوميا.

ويتم تزويد الحافلات بالطاقة الشمسية، بفضل ألواح ضوئية تم تثبيتها فوق أسقف الحافلات. وتعتزم أولكا وراجيف إحداث ألف دورة مياه متنقلة من هذا النوع في أنحاء الهند، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلال السنوات الأخيرة أذن رئيس الوزراء نارندرا مودي بإنشاء ملايين دورات المياه العمومية، في إطار برنامج "الهند النظيفة"، ولكن العديد منها بقي خارج الخدمة، بسبب عدم الصيانة أو نقص المياه والكهرباء.