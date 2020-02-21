ما هو مصير نظام إيراسموس لتبادل الطلاب بين الجامعات بعد بريكست؟

تعد المملكة المتحدة واحدة من الوجهات المفضلة لطلاب الاتحاد الأوروبي للدراسة، ولكن منذ "البريكست"، الذي سمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يشعر الكثير من الطلاب بالقلق إلغاء برنامج "إيراسموس"، الذي يسمح بتبادل الطلاب بين الجامعات دون دفع التكاليف الدراسية الباهظة التي تشتهر بها الجامعات البريطانية.

إحدى الطالبات قالت: "لا يمكن الوصول ببساطة إلى جامعة مثل أكسفورد. لا يمكنني تحمل تكاليف عشرات آلاف الجنيهات مقابل دراستي، هذا غير ممكن. ومع "إيراسموس" أدفع فقط الرسوم الفرنسية وأحظى بنظام أوكسفورد".

أما إيلزا باروغيل، التي تعمل في التدريس بعد واصلت الدراسة في أكسفورد بفضل برنامج "إيراسموس" فتقول عن تخوفها من إمكانية إلغاء النظام: "سوف نبقى إيجابيين ولكننا لسنا هادئين. يطلب من الطلاب أن يتمتعوا بالإيجابية وأنه في الوقت الحالي من مصلحة الجميع الحفاظ على هذه الروابط. ولكن في الواقع، الناس قلقون للغاية".

يستفيد من برنامج التبادل الطلابي "إيراسموس" حوالي 300 ألف طالب كل عام. ويغطي البرنامج 33 دولة في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة. ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتخوف مئات آلاف الطلبة على مستقبلهم الدراسي خاصة أولئك الذين يدرسون في المملكة المتحدة.

وتشير البيانات إلى أن الطلاب الذين استفادوا من نظام "إيراسموس" حققوا أداء أكاديميا جيدا، كما حصلوا على فرص أفضل في مجال سوق العمل.