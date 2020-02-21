شاهد: أحداث العالم في أسبوع بعيون يورونيوز

إليكم أهم أحداث العالم بعيون يورونيوز

أسراب الجراد تصل أوغندا

عبر الجراد الصحراوي الذي يعتبر من أكثر الحشرات المهاجرة تدميرا من كينيا إلى أوغندا عبر منطقة أمودات الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. ويقوم أكثر من ألفي عنصر من الجيش بتمشيط دقيقة للأشجار مسلحين بدبابات مليئة بالمواد الكيميائية السائلة للقضاء على الجراد.

وتقول الأمم المتحدة إن الجراد الصحراوي يمكنه قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في اليوم الواحد ويأكل مثل وزن جسمه من الخضرة، مما يعني أن سربا يغطي مساحة لا تتجاوز كيلومترا واحدا يمكن أن يأتي على كمية من الطعام تكفي ما يصل إلى 35 ألف إنسان يوميا.

عاصفة دينيس تضرب شمال غرب فرنسا

لم تنجو المناطق الشمالية الغربية بفرنسا من ارتدادات عاصفة دينيس حيث شهدت منطقة بريتاني هطول أمطار غزيرة ورياح قوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ألف منزل في المنطقة.

هيرفوردشاير بالمملكة المتحدة تحت رحمة فيضانات

شهدت عدة مناطق من المملكة المتحدة على غرار هيرفودشاير فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي اجتاحت المنطقة. وأُطلقت السلطات مئات التحذيرات من الفيضانات في عموم بريطانيا وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

نساء الأرجنتين يطالبن بتقنين الإجهاض

شهدت ساحة البرلمان الأرجنتيني بالعاصمة بوينس آيرس مظاهرات حاشدة شاركت فيها آلاف النساء حيث طالبن مجددا بتشريع الإجهاض في البلاد. ورفعت المتظاهرات شارات خضراء ترمز لحركة حقوق الإجهاض ورددن شعارات تطالب بضرورة تقنين الإجهاض.

106 أشخاص كانوا في سفينة "دياموند برنسيس" يصلون إلى هونغ كونغ

استقبلت هونغ كونغ الصينية سكانها الـ 106، الذين كانوا عالقين في السفينة السياحية "دياموند برنسيس"، والذين كانوا يخضعون لحجز صحي في اليابان بسبب فيروس كورونا. وسيخضع الوافدون إلى حجر صحي لمدة 14 يوما في مبنى حكومي في ضواحي هونغ كونغ.