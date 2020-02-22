روسيا توسع قائمة المهن التي تمكن الأجانب من الحصول على الجنسية

أضافت وزارة العمل الروسية 61 مهنة جديدة إلى قائمة المهن للأجانب، التي تمكنهم من الحصول على الجنسية الروسية. ليصبح عدد المهن الإجمالي في القائمة 135 مهنة، وفقا لوسائل إعلام روسية. ووفقًا لقانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يحق للأجانب، الذين يعملون في المهن الـ 135 في روسيا من التقدم للحصول على الجنسية الروسية في فترة لا تقل عن عام.

المهن المعنية

• اختصاصات طبية:

طبيب الأطفال والطبيب النفسي والجراح واختصاصي علم الأمراض، قابلة، ممرضون وممرضات.

• اختصاصات صحفية:

المحرر والصحفي والمراسل.

• الفلاحة

اخصائيو الثروة الحيوانية وعالم الحشرات ومربو الأسماك.

• قطاعات آخرى:

سائقو الجرارات وأخصائي حفر آبار وعمال خراطة ومدرسون ومعلمون للمراحل التعليمية دون الجامعية.

ويجدر بالذكر أن الحكومة الروسية قدمت إلى مجلس البرلمان الروسي، مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على قانون منح الجنسية الروسية للأجانب المقيمين داخل الدولة في أغسطس/آب 2018. كما أجرت تعديلا العام الماضي يختصر المدة الزمنية لإجراءات الحصول على الجنسية من 3 سنوات إلى واحدة.