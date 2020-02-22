متحف أوشفيتز يطالب عملاق التسوق "أمازون" بسحب كتب تروج للنازية من موقعه

دعا متحف أوشفيتز الملياردير الأميركي جيف بيزوس إلى سحب كتب للأطفال تعود إلى الحقبة النازية المعادية للسامية، معروضة على موقع "أمازون" الذي يملكه.

وكتب متحف "أوشفيتز ميموريال" في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "الدعاية النازية البغيضة والخبيثة المعادية للسامية معروضة للبيع ليست فقط على موقع أمازون بريطانيا".

وأضاف في تغريدته التي أرفقها بصورة تضم بعض الكتب المعنية "يجب أن تسحب فوراً كتب لأشخاص من أمثال يوليوس شترايشر يمكن إيجادها على موقع أمازون".

ومن بين هذه المؤلفات كتاب معاد للسامية موجه إلى الأطفال بعنوان "الفطر السام" من تأليف عضو الحزب النازي السابق يوليوس شترايشر ونشر في العام 1938.

ويعرض الكتاب على موقع أمازون بنسختيه الأصلية الألمانية "دير غيفت-بيلتس" وترجمتها باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، بعدما تأكدت وكالة فرانس برس من ذلك خلال بحث على الإنترنت.

وكانت ليتوانيا دعت العام الماضي منصة بيع الكتب إلى الكف عن بيع كتب تروج للحقبة السوفياتية، مؤكدة أن شعار المنجل والمطرقة يثير غضب ضحايا النظام الشيوعي المستبد.

وسحبت "أمازون" في الأشهر الـ18 الأخيرة مؤلفات لكتاب يمينيين قوميين بينهم ديفيد ديوك الزعيم السابق لحركة تفوق العرق ألأبيض "كو كلوكلس كلان"، وجورج لينكولن أوريول مؤسس الحزب ألأميركي النازي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وعاد الناجون من المحرقة في الشهر الماضي إلى معسكر أوشفيتز-بيركيناو للاحتفال بمرور 75 عاماً على تحريره وإطلاق الإنذار بشأن موجة الهجمات المعادية للسامية على جانبي المحيط الأطلسي.