الرئيس التنفيذي لشركة طيران ريان إير": المسلمون إرهابيون"

طالب رجل الأعمال الايرلندي والرئيس التنفيذ لشركة طيران "ريان اير" المنخفضة التكلفة مايكل أوليري في مقابلة صحفية بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية لأن ال"إرهابيين" سيكونون "عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية"، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات "من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟".

ثم أجاب "سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (...) اذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، أمض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر".

وأضاف "لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لأن هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الايرلنديون" هم محل شبهة.

واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري ب "الاسلاموفوبيا".

وقال النائب العمالي خالد محمود للصحيفة إن أوليري "يشجع على العنصرية".

وأضاف "هذا الأسبوع قتل رجل أبيض في ألمانيا ثمانية أشخاص. هل نضع جميع البيض محل شبهة لنرى ان كانوا فاشيين".

ورئيس شركة "ريان اير" معروف بوجهات نظره المثيرة للجدل، فهو اقترح يوما أن يدفع المسافرون رسما مقابل استخدام الحمام على متن الطائرة، إضافة الى "ضريبة سمنة" على المسافرين من ذوي الأوزان الزائدة.