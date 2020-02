شون كونري...الجوهرة السينمائية التي سيخلدها التاريخ

الدكتور نو...للمخرج تيرينس يونغ

لعل أبرز الذي سيظل راسخا في ذاكرة عشاق الفنان الذي ولد في 25 أغسطس/ آب 1930، هي شخصية جيمس بوند، أدّاها شون كونري في السلسلة التي بدأ الجمهور في مشاهدتها عام 1992، سريعا وضع كونري مسيرته على السكة السليمة للعميل السري، لكن مشاعره تجاه تلك الشخصية تباينت في هذه الفترة. استسلم في بعض الأحيان ثم عاد ليتقمص الدور عدة مرات في ستة أفلام من بينها "غير رسمي unofficial" "أصبع الذهب Goldfinger" و"أبدا لا تقل أبدا Never Say Never " الذي صدر في قاعات السينما عام 1983

مارني... للمخرج ألفريد هيتشكوك

النجاح الذي حققه جيمس بوند لم يمنع شين كونري من ارتداء عباءات جديدة، لذلك لن يتردد في المشاركة في مشاريع متنوعة وتحت إشراف المايسترو هيتشكوك ضمن أحد أفلامه الرائعة: لا ربيع لمارني No Spring for Marnie

الرجل الذي سيكون الملك...للمخرج جون هوستون

بعد تجربة هيتشكوك بسنوات قليلة، سيُمثل مع المخرج جون هوستون أحد أفلامه المفضلة : الرجل الذي سيكون الملك The Man Who Would Be King، ليتربع بعدها على عرش السينما الأوروبيةوالأمريكية.

شون كونري في فيلم الدكتور نو للمخرج تيرينس يونغ AP

اسم الوردة...للمخرج جون جاك أناود

في الثمانينات، حقق شون كونري نجاحات كبيرة، خاصة حين أثبت قدرته في فيلم: اسم الوردة The Name of the Rose على تقمص دور مرشد التلاميذ، وهو الدور الذي سيتكرر في أفلامه التالية

هايلاندر...للمخرج روسيل مولكاهي

في فيلم هايلاندرHighlander، بلغ كونري نجاحا عالميا، حين ارتدى ثياب رجل نبيل إسباني يقوم بتدريب محارب اسكتلندي شاب ليساعده على آداء وظيفته بشكل كامل

المنبوذون...للمخرج برايان دو بالما

في فيلم المنبوذون The Untouchables، فاز شون كونري بجائزة الأوسكار الوحيدة في حياته المهنية، عن أفضل ممثل لدور ثانوي. وستجعل منه هذه الجائزة ممثلا من العيار الثقيل، ستذكره قاعات السينما وشبابيك التذاكر طويلا جدا.

إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة...للمخرج ستيفن سبيلبرغ

سيكون والد إنديانا جونز في الحلقة الثالثة من المسلسل: Indiana Jones and the Last Cruisade، وسيتقاسم البطولة مع الممثل الشهير هاريسون فورد الذي يصغره باثنتي عشرة سنة، فيشكل بذلك معه ثنائيا فريدا من نوعه.

مطاردة أكتوبر الأحمر... للمخرج جون ماكتييران

سيبقى دوره الذي تقمصه في فيلم مطاردة اكتوبر الأحمر The Hunt for Red Octoberعام 1990، أحد الأدوار الراسخة في أذهان عشاق الفن السابع، حيث أدّى شخصية قائد غواصة روسية، بلهجة اسكتلندية قوية.

ولأن شون كونري اسكتلندي فريد من نوعه، فقد وشم على جسده عبارة "اسكتلندا إلى الأبد"، تم تكريمه عام 2000 من قِبل الملكة إليزابيث الثانية، باعتباره رجلا مخلصًا لجذوره وضواحي مدينة إدنبرة، مسقط رأسه.