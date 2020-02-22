شاهد: الشرطة الإسبانية تعثر مصنع للسجائر المقلدة بضاحية ملقة

عثرت الشرطة الاسبانية على مصنع للسجائر المقلدة في مستودع تحت الأرض بضواحي مدينة ملقة. ويبلغ طول المستودع أربعة أمتار ويقوم بإنتاج 3500 سيجارة في الساعة. وتمكنت الشرطة من انقاذ ستة عمال أوكرانيين كانوا محاصرين في المستودع حيث تعرضوا للاختناق بسبب قلة التهوية.

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