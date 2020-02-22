Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: الشرطة الإسبانية تعثر مصنع للسجائر المقلدة بضاحية ملقة

عثرت الشرطة الاسبانية على مصنع للسجائر المقلدة في مستودع تحت الأرض بضواحي مدينة ملقة. ويبلغ طول المستودع أربعة أمتار ويقوم بإنتاج 3500 سيجارة في الساعة. وتمكنت الشرطة من انقاذ ستة عمال أوكرانيين كانوا محاصرين في المستودع حيث تعرضوا للاختناق بسبب قلة التهوية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox