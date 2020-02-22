نقاط مهمة في طريق رفع اسم السودان من القائمة الأميركية لـ "الدول الراعية للإرهاب"

تعمل الحكومة السودانية بكل الإجراءات التي حددت لإيفاء النقاط القانونية المطلوبة لرفع اسمها من القائمة الأميركية "للدول راعية الإرهاب". وأمام السوادن بعض الإجراءات من بينها:
• ستعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة استماع لتقرر إذا كانت حكومة السودان ستدفع تعويضات الأضرار المتعلقة بتفجير السفارة الأميركية والتي قد تصل إلى 5 مليار دولار، وفقا لكاميرون هدسون، كبير الباحثين في مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي، وهي تكلفة مالية عالية.
المتطلبات:
- إثبات أن السودان لم يعد يرعى الإرهاب وتغيير سياسات نظام البشير.
- إعلان فرض حظر جديد للسفر إلى الولايات المتحدة، صدر عن الرئيس دونالد ترامب. ويستهدف هذا الحظر، مهاجري نيجيريا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار والسودان.
- توضيح السياسة الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بعلاقات "التطبيع مع إسرائيل".