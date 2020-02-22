قتل جندي تركي السبت في قصف لقوات النظام السوري في محافظة ادلب، المعقل الاخير للفصائل المعارضة والجهادية في شمال غرب سوريا، وفق ما افادت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة عبر تويتر ان الجندي اصيب بقصف من دبابات الجيش السوري قبل ان يقضي لدى نقله الى المستشفى. وبذلك، يرتفع الى 17 عدد الجنود الاتراك الذين قتلوا في شمال غرب سوريا منذ بداية الشهر.

واضافت ان الجيش التركي رد على هذا "الهجوم المشين" عبر تدمير 21 هدفا للنظام السوري.

وبموجب اتفاق مع روسيا الداعمة للنظام السوري، اقامت تركيا 12 موقع مراقبة عسكرية في ادلب.

لكن العديد من هذه المواقع باتت في مناطق استعادها الجيش السوري خلال هجومه الذي بدأه في كانون الاول/ديسمبر باسناد جوي روسي.

واستتبعت مقتل جنديين تركيين الخميس في ضربة جوية نسبتها انقرة الى دمشق، مساع دبلوماسية مكثفة.

وحض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي على "كبح" هجوم النظام السوري.

من جهته، اعرب بوتين عن "قلقه البالغ" حيال "الاعمال العدوانية" للجهاديين في هذه المنطقة.

وتشاور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس مع اردوغان وبوتين وعرضا عقد قمة رباعية حول سوريا لوقف المعارك وتجنب ازمة انسانية.