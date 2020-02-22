شاهد: استمرار الاحتجاجات والمواجهات في سانتياغو بين المتظاهرين والشرطة

للشهر الخامس على التوالي تستمر الاحتجاجات في تشيلي، وتستعيد زخمها وتتجدد بعد فترة تراجع وخمود وتوقف قصيرة.

وتشهد الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما تتخللها أعمال شغب.

وأظهرت لقطات من العاصمة سانتياغو الجمعة إطلاق الشرطة قنابل مسيلة للدموع، وكذلك استخدامها خراطيم المياه لتفريق المحتجين.