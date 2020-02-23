إيطاليا تضع حدا لاحتفالات كارنفال البندقية بهدف منع انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا)

أعلنت السلطات الإيطالية وضع حد لاحتفالات كارنفال البندقية، الذي كان يفترض أن يختتم يوم الثلاثاء المقبل، كما ألغت السلطات مختلف التظاهرات الرياضية في منطقة لمباردي، وذلك في محاولة لمنع توسع انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا).

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الأشخاص المصابين بالعدوى في إيطاليا إلى نحو 133 شخصا، معظمهم في منطقة لمباردي شمال البلاد (أكثر من 80 إصابة)، التي تقع فيها ميلان العاصمة المالية لإيطاليا.

وفي البندقية قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص اكتشفت إصابتهم بعدوى الفيروس، وجميعهم في العقد الثامن من العمر، وقد تم إدخالهم إلى المستشفى ووصفت حالتهم الصحية بالحرجة.

وبما أن معظم الإصابات تجمعت في شمال البلاد، فقد فرضت السلطات الحجر الصحي على إحدى عشرة بلدة، حيث يمنع على الناس الدخول إليها أو الخروج منها.

أما ثاني منطقة انتشر فيها الفيروس فهي فينيتو شمال شرقي البلاد، حيث سجلت إصابة 17 شخصا. إل ذلك الغت السلطات مختلف التظاهرات الإيطالية.