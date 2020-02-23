تعرف على دول انتشار فيروس كورونا المستجد وأعداد المصابين

ما زال العالم يحاول جاهداً احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بكل السبل المتوفرة، الأحد 23 شباط/ فبراير أعلنت إيطاليا التي بدأ المرض فيها بالتفشي عن تعليق كثير من الاحتفالات والأحداث بما فيها كرنفال البندقية الشهير، كما أعلن الأردن عن منع دخول الصينيين والإيرانيين والكوريين الجنوبيين إلى أراضيه.

وظهر فيروس كورونا المستجد للمرّة الاولى في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وخارج الصين القاريّة تم احصاء أكثر من 1500 إصابة خصوصا في كوريا الجنوبية وسفينة "دايموند برينسس" السياحية في اليابان.

بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 2442 منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 77 ألف شخص الأحد.

ومعظم الوفيات سجلت في هوباي بؤرة الوباء وعاصمتها ووهان.

وسجلت حالتا وفاة في هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، حيث تم احصاء ما لا يقل عن 70 إصابة. وتم تسجيل 10 حالات في ماكاو.

فيما يلي قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) الذي أودى حتى الآن بنحو 2460 شخصاً، بينهم 26 وفاة فقط خارج الصين القارية.

كوريا الجنوبية

600 وإصابتان بكوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص. وفي الأيام الأخيرة ارتفع عدد الحالات خصوصا في مدينة دايغو (جنوب شرق) بين المئات من أتباع طائفة مسيحية. وبين الحالات الجديدة 18 شخصا عادوا من زيارة لاسرائيل.

اليابان

أكثر من 130 إصابة وأربع وفيات في المستشفى بينهم ثلاث من السفينة السياحية "دايموند برينسس".

وسجلت أكثر من 630 إصابة على متن هذه السفينة التي وضعت في الحجر الصحي مطلع شباط/فبراير. وسمح لمئات الركاب النزول من السفينة هذا الأسبوع بعد ان تبين عدم إصابتهم بالوباء. وأقرت اليابان بان حوالى 20 شخصا غادروا السفينة دون الخضوع لكافة عمليات الرقابة اللازمة.

تايوان

26 حالة ووفاة واحدة.

كمبوديا

إصابة واحدة.

ماليزيا

22 إصابة.

الفلبين

3 حالات ووفاة واحدة في مانيلا.

سنغافورة

89 حالة.

تايلاند

35 حالة.

فيتنام

16 حالة.

الهند

3 إصابات.

نيبال

إصابة واحدة.

سريلانكا

حالة واحدة.

أستراليا

22 حالة بينها إصابتان من سفينة "دايموند برينسس".

الولايات المتحدة

35 إصابة. بين ركاب سفينة "دايموند برينسس" جاءت فحوص 18 شخصاً إيجابية.

كندا

تسع إصابات.

ألمانيا

16 إصابة.

بلجيكا

إصابة واحدة.

إسبانيا

إصابتان.

فنلندا

إصابة واحدة.

فرنسا

12 إصابة بينها حالة وفاة أُعلن عنها في 15 شباط/فبراير هي الأولى خارج آسيا.

إيطاليا

149 إصابة وثلاث وفيات. أصبحت إيطاليا السبت أكثر البلدان أوروبي تسجيلا لإصابات بالفيروس وأولها في فرض حجر صحي على 11 بلدة.

السويد

إصابة واحدة.

بريطانيا

13 إصابة.

روسيا

5 حالات بينهم ثلاث لدى ركاب سفينة "دايموند برينسس".

الامارات العربية المتحدة

13 إصابة.

إيران

43 حالة وثماني وفيات أي أكبر عدد وفيات يسجل خارج الصين.

إسرائيل

إصابة لمسافرة كانت على متن سفينة "دايموند برينسس" عادت إلى البلاد بعد انتهاء الحجر الصحي.

لبنان

إصابة واحدة.

مصر

إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 شباط/فبراير، هي الأولى في إفريقيا.