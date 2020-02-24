تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل أول إصابة في البحرين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد اليوم الإثنين إلى 2592 حالة في الصين القاريّة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها باستثناء حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة يوم أمس الأحد حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

أول إصابة في البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الإثنين عن تسجيل أول حالة إصابة في البلاد لمواطن قادم من من إيران.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن المصاب "تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه و تم نقله فورًا للعلاج و العزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض".

حالات جديدة في الكويت

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن وزارة الصحة عن التأكد من ثلاث إصابات جديد بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن المصابين الثلاثة قدموا إلى البلاد من إيران وهم مواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاماً وسعودي يبلغ من العمر 61 عاماً بالإضافة لمريض ثالث لم تحدد جنسيته ويبلغ عمره 21 عاماً.

إيران

سجلت أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، وفق ما أعلن متحدث باسم البرلمان الإثنين، ما يرفع حصيلة وباء كوفيد-19 إلى 12 وفاة.

وقال المتحدث أسد الله عباسي إن "وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصا و47 حالة إصابة في البلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء بعد جلسة مغلقة للبرلمان خصصت لبحث هذا الملف.

أفغانستان

أفغانستان تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد طبقاً لتصريح وزير الصحة.

العراق

أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن إيراني دخل الى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الايرانيين قبل ثلاثة أيام.

واوضحت دائرة صحة النجف في بيان، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ممن كانوا قد دخلوا الى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين" الى العراق.

رابع وفاة في إيطاليا

توفي رجل مسن (84 عاما) في منطقة لومبارديا (شمال غرب)، وهو رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وفق ما أعلنت الإثنين وزارة الصحة في المنطقة.

توفي الرجل ليلاً في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس . ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات اصابة جديدة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.

السماح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة

أعلنت السلطات في ووهان الاثنين أنها عدلت عن قرارها السماح لبعض الأشخاص بمغادرة المدينة الخاضعة لحجر صحي والتي كانت بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقالت بلدية المدينة في بيان إن الاعلان السابق عن السماح بمغادرة غير المقيمين للمدينة الخاضعة لحجر صحي منذ 23 كانون الثاني/يناير والتي تعد 11 مليون نسمة، بشروط بات الآن "لاغيا".

وكانت بلدية ووهان قد أعلنت أنّه سيسمح للسكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة، المفروض عليها عملياً حجر صحّي منذ شهر بسبب تفشّي الوباء فيها بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكّانها حوالى 11 مليون نسمة تخضع عملياً منذ 23 كانون الثاني/يناير لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء.

وظهر الوباء الذي أطلق عليه كوفيد-19 لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر كانون الأول/ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

ثاني أكبر بؤرة للفيروس

وأعلنت سيول الإثنين تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين بالفيروس التنفّسي في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم بعد الصين.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إنّ 129 من هذه الإصابات الجديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي" في مدينة دايغو (جنوب)، حيث يُعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة ستّينية كانت تجهل أنّها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى رفاقها ولا سيّما أثناء القداديس.

وأضاف أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى سبع بعد وفاة مريضين.

إصابة ثانية في إسرائيل

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادته إلى بلاده.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أمرت نحو مئتي تلميذ بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما تبيّن أنهم كانوا على تواصل مباشر مع سيّاح كوريين جنوبيين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويأتي الإعلان عن الإصابة الثانية بعد يومين من إعلان وزارة الصحة الاسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس".