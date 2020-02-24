فرنسا تحتجز حافلة قادمة من إيطاليا خوفاً من فيروس كورونا

احتجزت السلطات الفرنسية في الساعات الأولى من صباح الإثنين حافلة قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية إلى محطة بيراش بمدينة ليون بسبب الاشتباه في إصابة راكبيها بفيروس كورونا.

وانتشر فيروس "كوفيد19" حاليا في شمال إيطاليا وبلغت الإصابة به 219 حالة وتوفي خمسة أشخاص كما تم حصر قرابة 5000 شخص في قرية وألغيت العديد من الفعاليات الثقافية في المنطقة.

وقالت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية حاليا إن جميع ركاب الحافلة الآن في الحجر الصحي، لاسيما سائق الحافلة الذي يعاني من سعال شديد وحاد. ويجري الفريق الطبي الآن فحصاً وتقييماً لوضع بقية الركاب كما ومنعت السلطات الفرنسية دخول المحطة دون ارتداء قناع.