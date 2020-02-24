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ألمانيا

عشرات الجرحى جرّاء دهس سيارة لحشد خلال كرنفال وسط المانيا

محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
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عشرات الجرحى جرّاء دهس سيارة لحشد خلال كرنفال وسط المانيا
حقوق النشر
AP - Uwe Zucchi
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أعلن القضاء الألماني مساء الإثنين فتح تحقيق في "محاولة قتل" بحق السائق الذي دهس بسيارته حشدا مشاركا في كرنفال في بلدة فولكمارسن بوسط البلاد، موقعا نحو ثلاثين جريحا.

وأفادت النيابة العامة في فرانكفورت في بيان أنها فتحت تحقيقا بحق "المواطن الألماني البالغ من العمر 29 عاما" الذي أوقف في موقع الحادث وأصيب هو نفسه بجروح. ولم تضع النيابة العامة الفدرالية لمكافحة الإرهاب يدها على الملف، ما يشير إلى أن السلطات ترجح في الوقت الحاضر عملا متعمدا من غير أن يكون اعتداء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية في وقت سابق: "هناك عشرات الجرحى، بعضهم مصاب بجروح خطيرة"

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسن حيث وقعت حادثة الدهس "لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء".

وأكد المتحدث باسم الداخلية أنه تم توقيف سائق السيارة مضيفا أنه "لا يمكن استجوابه في الوقت الحاضر".

من جهته أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة "دي بي آ" أن التحقيق يتجه "نحو عمل متعمد" إنما "ليس اعتداء".

وكانت مدينة هاناو التابعة لولاية هيسن شهدت مساء يوم الخميس الماضي مقتل مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف حانتين للشيشة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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