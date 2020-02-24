شاهد: نتنياهو يرفض مصافحة مواطنين خوفا من فيروس كورونا

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يرفض مصافحة مواطنين خلال زيارته إلى "كهف البطاركة" في مدينة الخليل وهو أحد الأماكن التي زارها مؤخرا 9 سياح كوريين ثبت بعد ذلك إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد -19".

وبدا نتنياهو في الشريط المصور الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية وهو غير راغب في مصافحة زوار كانوا في المكان خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت عن ثاني إصابة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بمواطن إسرائيلي كان على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية خلال تواجدها في اليابان.

وتمّ حظر الرحلات والسفر إلى إيطاليا بعد تفشي الفيروس حيث أصدرت وزارة الصحة تعليمات طالبت من خلالها المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات فور خروجهم من المنزل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا. وقامت السلطات الإسرائيلية بعزل عشرات المواطنين الذين تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار البلاد مؤخرا.