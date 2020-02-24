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إيطاليا

إيطاليا: الشرطة تغلق بلدة كودونيو خوفاً من تفشي فيروس كورونا

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بقلم:  Meriem Ouali
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إيطاليا: الشرطة تغلق بلدة كودونيو خوفاً من تفشي فيروس كورونا
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أ ف ب
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وضعت الشرطة الإيطالية الإثنين، حواجز أمنية على الطرقات المؤدية إلى بلدة كودونيو الشمالية. حيث سارعت السلطات الإيطالية للتحقق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، ألغت إيطاليا كرنفال البندقية الشهير ومباريات الدوريات الكبرى لكرة القدم.

وفي منطقة لومباردي المكتظة بالسكان والتي تضم مدينة ميلانو "العاصمة الاقتصادية للبلاد"، كانت أغلب حالات الإصابة بالفيروس في الريف، خاصة في كودونيو وتسع بلدات مجاورة.

ولم تسمح السطات الإيطالية إلّا بفتح محلات المواد الغذائية والصيدليات علما أنّ عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" في إيطاليا بلغ 152 حالة وتوفي ثلاثة أشخاص.

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