واشنطن تطالب علاوي بحماية قواتها في العراق

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الأحد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي على حماية الجنود الأمريكيين وتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أشهر، وذلك قبيل تصويت برلماني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي أول تعليق أمريكي بخصوص علاوي منذ تعيينه في الأول من شباط/فبراير مرشحا توافقيا، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة تدعم أن يكون العراق "قويا وسياديا ومزدهرا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتيغوس في بيان إن بومبيو "شدد على واجب العراق حماية الولايات المتحدة ودبلوماسيي التحالف وعناصره ومنشآته".

وتحدث بومبيو مع علاوي بشأن "ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حدا لقتل متظاهرين وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا وتلبية مظالمهم المشروعة"، وفق المتحدثة.

وكان علاوي قد دعا لتصويت في البرلمان الاثنين لمنح الثقة قبل انتهاء المهلة، بعد شكوك سابقة بشأن قدرته على تشكيلها والحصول على موافقة عليها.

وأثارت الولايات المتحدة غضب القادة العراقيين بعدما شنت ضربة بطائرة مسيرة على مطار بغداد أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتصاعد التوتر بعد أن أطلقت إيران عدة صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون في العراق، مع تقارير عن هجمات جديدة في الأسابيع الماضية.

وندد القادة الأمريكيون باعتراض العراق على قتل سليماني على أراضيه، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية في حال قامت بغداد بإخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 عنصر من البلاد التي تشهد فوضى منذ غزو الولايات المتحدة في 2003 وإطاحة الرئيس صدام حسين.

ورفض بومبيو طلبا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي إرسال وفد لمناقشة سحب القوات وقال علنا إن العديد من القادة العراقيين طلبوا في مجالس خاصة أن تبقى القوات الأمريكية.

واستقال عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر تحت ضغط حركة احتجاجات غير مسبوقة معارضة للحكومة، تطالب بوقف الفساد ورئيس حكومة مستقل وتغيير حكومي شامل.

غير أن المتظاهرين نددوا باختيار علاوي خلفا له وقالوا إن وزير الاتصالات السابق مقرب جدا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها منذ أشهر.

ووصف مكتب رئيس الوزراء العراقي المحادثة مع بومبيو بأنها اتصال للتهنئة. ولم تعبر وزارة الخارجية الأمريكية عن التهاني صراحة لكنها وصفت علاوي بأنه "رئيس الوزراء الجديد".