محكمة بريطانية تنظر في طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

خرج مئات الأشخاص اليوم الإثنين إلى الشارع في العاصمة لندن قبيل ساعات من بدء القضاء البريطاني جلسات الاستماع لدرس طلب الولايات المتحدة الأمريكية تسليم مؤسس موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس" جوليان أسانج.

ومن المقرر أن تستمع القاضية فانيسا بارايترز إلى الحجج التي سيتم تقديمها من قبل المحامين الأمريكيين لطلب إحضار أسانج إلى الولايات المتحدة حيث وجهت إليه تهمة التجسس.

تأتي هذه الجلسة بعد سنوات من الحيل والدراما القانونية التي أدت إلى جر أسانج من السفارة الإكوادورية، التي عاش فيها معزولاً لمدة سبع سنوات، إلى السجن في لندن.

ويقول ممثلو الادعاء إن أسانج تآمر مع تشيلسي مانينغ وهي محللة استخبارات في القوات البرية الأمريكية لاختراق حواسيب البنتاغون وإطلاق مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية والملفات العسكرية السرية بشأن الحرب في العراق وأفغانستان.

وقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس إن "التهمة الوحيدة ضد أسانج والتي تغلف بتهمة التجسس هي تهمة الصحافة"، وتابع إنه " يتعرض للاضطهاد بسبب السماح لأسوشييتد برس ونيويورك تايمز ودير شبيغل وإلبايس بنشر معلومات مهمة لفهمنا ما تقرر بالنيابة عن مواطني أوروبا ومواطني أمريكا".