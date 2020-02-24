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النمسا

اجتماع مرتقب للجنة المشتركة للإشراف على اتفاق إيران النووي في فيينا

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
منظر عام لمجمع للبتروكيماويات في حقل بارس الجنوبي للغاز في عسلوية بإيران
منظر عام لمجمع للبتروكيماويات في حقل بارس الجنوبي للغاز في عسلوية بإيران   -  
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أ ب
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يجتمع ممثلون عن الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الأربعاء، وفق ما أفادت خدمة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية بعدما أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فض النزاع.

ويأتي الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إيجاد طريقة، لإقناع إيران بالالتزام مجددا بالاتفاق بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها، ردا على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

كما أجرى ألكساندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد في طهران وسط الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

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