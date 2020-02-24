احتجاجات تشيلي تمتد من الشوارع إلى مهرجان الموسيقى الدولي

اشتبك الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تردي الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية في تشيلي مع الشرطة الأحد، تزامناً مع افتتاح أكبر مهرجان موسيقى دولي في المنطقة. وأغلقت الشرطة مدخل الحديقة حيث يقام المهرجان في "فينا ديل مار" وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة سانتياغو. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه في محاولة لتفريق المحتجين. وهاجم المتظاهرن المتاجر القريبة من المهرجان وأحرقوا سبع سيارات على الأقل كما هاجموا فندق "أوهيغينز" الشهير حيث يقيم العديد من فناني المهرجانات عادة.
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