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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: ترامب وميلانيا في زيارة إلى منزل غاندي

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: ترامب وميلانيا في زيارة إلى منزل غاندي
حقوق النشر
أ ب - Alex Brandon
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بعد وصوله إلى الهند في جولة من المقرر أن تستمر ليومين قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة المنزل السابق لزعيم الاستقلال الهندي، مهاتما غاندي.

وقام ترامب بجولة في المنزل ترافقه السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد وقت قصير من وصوله إلى الهند اليوم الإثنين.

ويظهر مقطع فيديو مصور ترامب وهو يقوم بفحص النول الذي كان يستخدمه داعية السلام المشهور،واستكشافه لتماثيل القرود التي تمثل شعار غاندي المتمثل في "لا ترى شر، لا تسمع أي شر، لا تتحدث عن أي شر".

ويمثل اليوم الأول للزيارة فرصة لترامب ورئيس الوزراء الهندي لاستعراض علاقتهما وإظهار الانسجام الشخصي بينهما. ويأتي ذلك في سياق اختلافات تجارية بين البلدين بسبب السياسة الحمائية التي يتبنيانها.

أما النقاشات حول المسائل الجوهرية فستتم يوم غد الثلاثاء في سلسلة اجتماعات ثنائية بنيودلهي.

والهند حليف استراتيجي للولايات المتحدة في آسيا، اذ ترى أنها قوّة توازن صعود الصين في المنطقة.

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