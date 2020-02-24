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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل أمريكي بعد محاولته التحليق للفضاء بصاروخ صنعه بنفسه

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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مقتل أمريكي بعد محاولته التحليق للفضاء بصاروخ صنعه بنفسه
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أ ب
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توفي رجل من ولاية كاليفورنيا بعد تحطم صاروخه المصنوع منزلياً أثناء محاولته الطيران إلى الفضاء الخارجي.

وهبط الصاروخ إلى الأرض وعلى ممتلكات خاصة بالقرب من منطقة بارستو، في ولاية كاليفورنيا بعد انطلاقه بلحظات قليلة.

كان مايك هيوز، البالغ 64 عاما، يريد الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي لمعرفة ما إذا كان العالم مستديرًا.

يجدر بالذكر أن هيوز، وهو سائق سيارة ليموزين أيضًا، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2002 لأطول قفزة بالليموزين في منحدر، حيث بلغت مسافة القفزة حوالي 31 مترا.

وقال هيوز في مقطع فيديو تم نشره على موقعه في اليوتيوب: " أريد إقناع الناس بأن بإمكانهم القيام بأشياء غيرعادية في حياتهم".

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