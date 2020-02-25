هر مرشح للانتخابات البلدية في فرنسا

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على قائمته للإنتخابات البلدية في رين في غرب البلاد من أجل لفت الإنتباه إلى "ظروف الحيوانات".

وتريد قائمة "رين المشتركة" المدعومة من حزب "فرنسا الأبية"، ترشيح الهر "ريك" في المرتبة ما قبل الأخيرة في لائحتها للبلديات في 15 و22 آذار/مارس.

وقال فيليكس بولانجيه أحد مدراء حملة هذه القائمة إنّ الهدف من ذلك "تسليط الضوء على مسألة لا تطرح كثيرا في حملة الإنتخابات البلدية".

ولتجنب أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط "ريك".

وأوضح بولانجيه "أنه ترشيح رمزي كما يحصل في الكثير من الحالات. وحتى لو حققنا 99,9 % من الأصوات في البلديات، لن ينتخب".

وتعهدت قائمة "رين المشتركة" بعد طلب من جمعية "ال214" للرفق بالحيوان، "تشكيل لجنة لحماية الحيوانات" ودعم "حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية".