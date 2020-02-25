Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

فرنسا

هر مرشح للانتخابات البلدية في فرنسا

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
هر مرشح للانتخابات البلدية في فرنسا
حقوق النشر
أ ب - Willy Sanjuan
حجم النص Aa Aa

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على قائمته للإنتخابات البلدية في رين في غرب البلاد من أجل لفت الإنتباه إلى "ظروف الحيوانات".

وتريد قائمة "رين المشتركة" المدعومة من حزب "فرنسا الأبية"، ترشيح الهر "ريك" في المرتبة ما قبل الأخيرة في لائحتها للبلديات في 15 و22 آذار/مارس.

وقال فيليكس بولانجيه أحد مدراء حملة هذه القائمة إنّ الهدف من ذلك "تسليط الضوء على مسألة لا تطرح كثيرا في حملة الإنتخابات البلدية".

ولتجنب أن تبطل السلطات القائمة، تقرر أن يعير رجل اسمه للقط "ريك".

وأوضح بولانجيه "أنه ترشيح رمزي كما يحصل في الكثير من الحالات. وحتى لو حققنا 99,9 % من الأصوات في البلديات، لن ينتخب".

وتعهدت قائمة "رين المشتركة" بعد طلب من جمعية "ال214" للرفق بالحيوان، "تشكيل لجنة لحماية الحيوانات" ودعم "حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox