فيروس كورونا يتسبب في إيقاف تصوير فيلم "ميشين إمبوسيبل" الجديد

أعلنت استوديوهات "باراماونت"، أنه تم توقيف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة "ميشين إمبوسيبل" من بطولة توم كروز في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكيداً للمعلومات التي أوردها موقعا "ذي راب" و"بيبول" المتخصصان، قال الناطق باسم الشركة في حديث لوكالة فرانس برس، إنه "حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقرراً لثلاثة أسابيع".

وأشار إلى أن الممثل والمنتج الأمريكي توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا وأن أفراد طاقم العمل أعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات العرض في 23 تموز/يوليو 2021.

وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا القاتل في إيطاليا التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقاً صحياً على عشرات البلدات في شمال البلاد.

وبالإضافة إلى تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في البلاد إلى التأثير على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع عروض الأزياء في ميلانو ومباريات كرة القدم.