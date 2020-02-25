تقدمت أرملة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت بدعوى قضائية ضد شركة "أيلاند إكسبريس هليكوبترز" المشغلة للمروحية التي تحطمت قبل شهر وأسفرت عن مقتل زوجها وثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاما في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت فانيسا براينت خلال حفل تأبيني أقيم يوم أمس الاثنين إحياء لذكرى النجم السابق لفريق لوس أنجليس ليكرز وابنته جيانا، إن الطيار كان مهملًا وقرر الطيران رغم سوء الأحوال الجوية في 26 يناير/كانون الثاني، وكان يتوجب عليه أن يقوم بإلغاء الرحلة.

وتقول الشكوى التي تقدمت بها براينت، إن الشركة المشغلة للمروحية المنكوبة سمحت بالقيام بهذه الرحلة وهي على علم أن المروحية كانت تحلق في ظروف جوية غير آمنة.

وتحدثت فانيسا خلال التأبين عن صعوبة الحياة من دون زوجها الراحل وابنتها. كذلك استذكر أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بالدموع والعواطف "شقيقه" براينت.

وقال جوردان وهو يمسح الدموع بتأثر خلال الحفل "عندما توفي كوبي براينت، مات معه جزء مني، وعندما أنظر إلى الوجوه في هذه القاعة، حول العالم، أرى أن جزءا منكم قد مات أيضا".

وحمل الحفل عنوان "احتفال بالحياة لكوبي وجيانا براينت"، وأقيم في قاعة ستايبلز سنتر في لوس أنجليس، حيث سطع نجم براينت على مدى عقدين من الزمن أصبح خلالها أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة، وصنع فترات ذهبية لفريق ليكرز الذي لم يعرف غيره في مسيرته الاحترافية.

وولد كوبي براينت في 23 أغسطس/ تموز من العام 1978 في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا وهو ابن لاعب السلة السابق في فيلادلفيا 76 والمدرب السابق لفريق لوس أنجليس سباركس جو "جيلي بين" براينت.