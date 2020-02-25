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أستراليا

هروب قرد بابون كان سيخضع لعملية تعقيم مع "زوجتيه" في سيدني

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
هروب قرد بابون كان سيخضع لعملية تعقيم مع "زوجتيه" في سيدني
حقوق النشر
أ ب - Halden Krog
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هرب قرد بابون كان من المقرر أن يخضع لعملية تعقيم في أستراليا الثلاثاء برفقة "زوجتيه" وكان الثلاثي يركض في شوارع أكبر مدن البلاد للبحث عن بر الأمان.

وقد تم استدعاء حراس الحيوانات والشرطة بعد هروب الثلاثي من شاحنة كانت في طريقها إلى مستشفى سيدني في ساعة الذروة المسائية.

وقال وزير الصحة في الولاية براد هازارد لوسائل إعلام محلية إن أحد تلك الحيوانات كان يستعد للخضوع للعملية فيما كان الآخران هناك "لمساعدته للحفاظ على هدوئه".

وأضاف لصحيفة "ديلي تيليغرف"، "جاءت زوجتاه للبقاء بجانبه أثناء خضوعه لعملية التعقيم".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي القردة الثلاثة تمر بين السيارات فيما كان المارة يشاهدون ما يحصل مذهولين.

ونصحت ناطقة باسم شرطة نيو ساوث ويلز الأشخاص بتجنب المنطقة لكنها قالت إن لا خطر مباشرا على العامة.

وفي نهاية المطاف، أعيد القبض على الحيوانات الهاربة.

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