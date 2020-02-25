"توافق تام" بين الجزائر والدوحة في العديد من القضايا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وقال تبون في ندوة صحفية مشتركة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين"، وتمّ خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي". وأعرب الرئيس الجزائري عن أمله في استمرار هذا التفاهم بين البلدين.

وبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محادثات في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها على الجزائر حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم. ووصل الشيخ تميم إلى الجزائر، قادما من الجارة تونس.

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد، الثالثة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر-كانون الأول بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في يناير-كانون الثاني، ثم الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ 2 فبراير-شباط.

والجزائر وقطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة "قطر ستيل" في انشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة انتاج 4.2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.