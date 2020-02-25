6 صور مرشحة لجائزة مسابقة الصحافة العالمية للصورة

هناك 6 صور يبدو أنها هيمنت على الترشيحات الخاصة بمسابقة الصحافة العالمية للصور، التي سيتم الإعلان عن نتائجها في أبريل-نيسان المقبل حيث تسعى المسابقة إلى تسليط الضوء على أهم الصور الصحفية التي سهّلت من نقل الأحداث في عبر أنحاء العالم بشكل مرئي.

الصورة الأولى

للمصور الإثيوبي مولوجيتا أييني وتظهر سيدة تنثر التراب على وجهها بالقرب من موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "أي تي 320"، بعد أن أدركت أن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا في الحادث. الطائرة الإثيوبية المنكوبة تحطمت في الـ 14 مارس-أذار 2019 بعد دقائق من إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا.

مولوجيتا أييني أ ب

الصورة الثانية

للمصور الجزائري فاروق بعطيش، وهي تمثل صورة للاحتجاجات الطلابية في الجزائر واشتباكات بين الطلبة وشرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في الـ 21 مايو-أيار 2019. ولا تزال الاحتجاجات ضدّ النظام مستمرة في الجزائر رغم استقالة عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في ديسمبر-كانون الأول الماضي.

فاروق بعطيش

الصورة الثالثة

للمصور ياوسيوشي شيبا والتي يظهر فيها شاب يتلو قصيدة وسط متظاهرين يطالبون بسلطة مدنية في العاصمة السودانية الخرطوم خلال سلسلة الاحتجاجات المناهضة للنظام والتي نجحت في وقت لاحق في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ياوسيوشي شيبا أ ف ب

الصورة الرابعة

وهي للمصور البولندي توماس كاتشور، وتظهر فيها فتاة تبدو مصدومة بمركز للاجئين في بودكوفا ليسنا ببولندا. الفتاة أرمينية وتبلغ من العمر 15 عاما وتجلس على كرسي متحرك وبجانبها والديها. الفتاة مصابة بمتلازمة "الاستقالة"، وهي حالة يدخل خلالها المريض في شبه غيبوبة ويرفض أي تعامل مع العالم الخارجي، والغريب أن المريض لا يعاني من أي داء عضوي أو عصبي، لكنه يفقد الرغبة في الحياة، وهي حالات شائعة لدى الأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب.

توماس كاتشور Gazeta Wyborcza

الصورة الخامسة

للمصور الأيرلندي إيفور بريكيت وتصور مقاتلا كرديا مصاب يتلقى زيارة في مستشفى بالحسكة في سوريا. المقاتل أحمد إبراهيم من قوات سوريا الديمقراطية، صاحب الـ 18 ربيعا أصيب بحروق شديدة في الـ 20 أكتوبر-تشرين الأول. وكان لقوات سوريا الديمقراطية دور رئيسي في هزيمة ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا قبل أن يأمر دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وبعد مدة شنت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

إيفور بريكيت نيويورك تايمز

الصورة السادسة

للمصور نيكيتا تريوشين خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، في الـ 18 فبراير-شباط، وفي الصورة رجل أعمال وهو يخبئ قذيفتين مضادتين للدبابات. ويعتبر معرض "أيدكس" أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في الشرق الأوسط، وأحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.

نيكيتا تريوشين

وسيكشف عن أسماء الفائزين في أمستردام في الـ 16 أبريل-نيسان، وقد اختار أعضاء لجنة التحكيم الأعمال من بين 74 ألف صورة أرسلها أربعة آلاف مصور من العالم بأسره على ما ذكر المنظمون.

وفاز بالجائزة الرئيسية العام الماضي المصور جون مور الذي يعمل لحساب وكالة غيتي، عن صورة فتاة صغيرة من هندوراس تبكي فيما تم توقيفها مع والدتها من قبل شرطة الحدود الأمريكية.