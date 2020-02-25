تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين و60 إصابة في كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ فيروس كورونا القاتل في الصين القاريّة اليوم الثلاثاء إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات، حوالي 62 وفاة سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنّه في ما خصّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثّل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجّلت الإثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.

ثاني أكبر بؤرة للوباء

في سياق متصل، أعلنت سيول اليوم تسجيل 60 إصابة في كوريا الجنوبية، في أدنى حصيلة يومية تسجّل منذ أربعة أيام في هذا البلد.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصاً، في حين ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أدنى حصيلة يومية تسجّل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام إذ إنّ أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطّى يومياً المئة.

تعليق الأنشطة الرياضية

وفي الكويت، أعلن مسؤول حكومي الإثنين وقف كل النشاطات الرياضية لمدة أسبوعين على خلفية المخاوف من تفشي الفيروس وذلك بعد ساعات من تسجيل حالات إصابة به في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير الاعلام وزير الدولة لشرون الشباب محمد الجبري، انه أعطى توجيهات الى "جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازياً نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19".

وسجلت أربع دول عربية الإثنين اصابات بفيروس كورونا المستجد، مع اعلان البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت حالات جديدة، بينما دعت الإمارات مواطنيها إلى عدم السفر إلى إيران وتايلاند.