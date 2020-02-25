شاهد: إنقاذ حوت علق في شباك الصيد غير الشرعي في المكسيك

تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير حوت علق في شبكة صيد غير شرعية في خليج كاليفورنيا في المكسيك.

وقالت منظمة حماية البيئة إنّ الحوت عانى من إصابات عديدة على مستوى زعانفة والذيل.

وحذرت منظمة "سي شيبرد" المتخصصة في حماية النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي من وجود بقايا شباك ملفوف حول ذيل الحوت ما يهدد حياته على المدى الطويل.

وتعرضت السفينة التابعة لمنظمة "سي شيبرد" في وقت سابق لطلقات نار في نفس المنطقة من قبل صيادين كانوا على متن قوارب صغيرة.

وانضمت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية مع قارب صغير إلى سفينة "سي شيفرد" أثناء عميلة الإنقاذ.