أبرز ردود الأفعال الدولية على وفاة الرئيس المصري حسني مبارك

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس المصري حسني مبارك الذي توفي اليوم الثلاثاء. وأشاد عباس بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وبعث عباس رسالة تعزية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعائلة مبارك.

الإمارات تنعي مبارك

ونعت الإمارات الرئيس المصري الأسبق الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما، معتبرة أنه "صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وقال قرقاش إن مبارك "تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ".

صديقي الشخصي

من جانبه، نعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رحيل الرئيس المصري، معتبرا أنه " كان زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

وقال نتنياهو"باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وأضاف"كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي، وقد التقيت به مرات عديدة وكونت انطباعا كبيراً عن التزامه بهذا السلام". وأوضح "سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك. أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".

ومنذ أن أسقط المصريون مبارك من الحكم في شباط/فبراير 2011 بعد 18 يوما من انطلاق ثورة شعبية في أنحاء البلاد ضده، وهو طريح فراش المرض.

وظهر للمرة الأولى أمام القضاء في القاهرة إثر اتهامه بقتل المتظاهرين، نائما على سرير بسبب ظروفه الصحية.

وتمت تبرئة مبارك نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين في آذار/مارس 2017 وأفرج عنه من مستشفى القاهرة العسكري حيث كان محتجزًا هناك تقريبًا منذ عام 2011.

تربع مبارك على عرش الحكم في مصر لمدة 30 عاما. إذ تولى بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات على أيدي إسلاميين في 6 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة، الرئاسة يوم 14 من الشهر نفسه.