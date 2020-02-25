البيت الأبيض يطلب 2,5 مليار دولار من الكونغرس لمكافحة فيروس كورونا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الإثنين أن البيت الأبيض ينوي تخصيص 2,5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع تسارع انتشاره في العالم.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت في مذكرة وجهتها إلى الكونغرس 1,8 مليار دولار لنفقات طارئة. ويشمل الطلب تمويلا جديدا بقيمة 1,25 مليار دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، ونقل 535 مليون دولار إضافية كانت مخصصة أساسا لمكافحة فيروس إيبولا.

وأوضح البيت الأبيض أنه يتوقع الحصول على أموال إضافية من وكالات حكومية أخرى، وكذلك إعادة تحديد أولويات تمويل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، بقيمة 2,5 مليار دولار.

وقال الديمقراطيون الخصوم السياسيون للرئيس الجمهوري، إن هذا الطلب ضعيف جدا. وقالت لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب حيث يشكل الديمقراطيون أغلبية، في بيان إنه مبلغ "غير كاف".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الأموال ستخصص لمجالات بينها تجارب المختبرات والحجر الصحي والبحث وتطوير لقاحات وكذلك دعم الدول التي تواجه الوباء.

وسجلت 53 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بينها 39 شخصا أعيدوا من الصين أو من سفينة الرحلات الترفيهية "برنسيس دايموند" الراسية في اليابان.