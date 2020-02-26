كورونا يصيب أثرياء العالم في أموالهم.. خسارة 139 مليار دولار في يوم واحد

عشرات آلاف الإصابات وأكثر من 2700 حالة وفاة منذ اكتشافه في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام 2019 ومحاولات جمة لاحتوائه باءت بالفشل حتى تحول إلى "كابوس" يهدد العباد والبلاد، ووضع اقتصاد العالم أمام تحد حقيقي.

لم تسلم الأسواق العالمية من تداعيات انتشار فيروس كورونا القاتل بل تسبب التفشي السريع لهذا الوباء الذي ظهر بداية في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة البرق في مختلف أنحاء العالم، تسبب بضرب البورصات والأسواق المالية العالمية مخلفا خسائر بمليارات الدولارات، أصابت أرصدة كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم بعد تراجع أسهم كبرى الشركات الرائدة عالميا.

وفقد أغنى 500 شخص في العالم حوالي 139 مليار دولار من ثروتهم المتراكمة، وتعد هذه الخسارة الأكبر على الإطلاق منذ العام 2016.

من أبرز الخاسرين

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" أن المدير العام لمجموعة شركات "LVMH" _" أل في أم أش" برنارد أرنو ورئيس شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة جيف بيزوس خسرا يوم الاثنين أكثر من 4.8 مليار دولار، كما خسر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ 3.48 مليار.

هذا ولفتت الأرقام الصادرة عن الوكالة الأمريكية إلى أن مؤسس شركة الأزياء إينديتيكس والتي تتضمن سلسلة أزياء مثل زارا، بول أند بير، ماسيمو دوتي، رجل الأعمال الإسباني أمانسيو أوتريغا خسر أيضا خلال تداولات يوم الاثنين حوالي 4 مليارات دولار.

في سياق متصل، تسبب سقوط التبادلات العالمية وتفاقم الصراع التجاري بين أمريكا والصين إلى خسارة أغنى عشرة رجال في العالم يوم الجمعة الماضي 144 مليار دولار.

أ ف ب Jonathan Gibbons

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا الجديد" في الصين القاريّة اليوم الأربعاء إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء وصل الى ذروته في مركز انتشاره في الصين.