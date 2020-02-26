استضافة رجل متشبه بالنساء تثير جدلاً في مدرسة اسكتلندية

أثارت الاستعانة برجل متشبه بالنساء (دراغ كوين) لقراءة قصص للأطفال في مدرسة ابتدائية على هامش فعاليات الشهر المخصّص للاحتفال بتاريخ المثليين جدلاً في اسكتلندا، بعد انتشار صور على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت مبتذلة.

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واعتذرت السلطات المحلّية من أهالي تلاميذ مدرسة "غلينكوتس" في غلاسغو، الذين اشتكوا من قيام الرجل المعروف باسم "فلو جوب" بنشر صور على "تويتر" وهو يرتدي ملابس إيحائية ويقوم بحركات مشينة.

وقالت السلطات المحلّية في بيان صادر عنها إن "المحتوى الذي نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي ليس مناسباً للأطفال. ولو كنا نعلم بالأمر لما كنا سمحنا بتنظيم هذه الزيارة".

إلى ذلك، أشار الرجل إلى أنه تعرّض لهجوم قاس على شبكات التواصل الاجتماعي بعد هذه الحادثة.

Hello everyone, I woke up to over 1k notifications and over 30 DM’s due to majority of it being abuse I have chosen not to go through the comments, there is to many small minded to people to try and justify what I have done, but thank you to everyone who has supported me❤️ — flowsaphine occupation (@flowjobqueen) February 24, 2020

وقال في مقابلة عبر تلفزيون "إس تي في" الاسكتلندي إنه شعر "بالاشمئزاز من بعض التعليقات". وتابع "أنا قوي لكن بعضاً مما قرأته أبقاني مستيقظاً طوال الليل".

إلى ذلك، دافعت النائبة مهايري بلاك من الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم عن الرجل.

وغرّدت على "تويتر" بعد مشاركتها في الحفل المدرسي "لو دعت مدرستي نائباً مثلياً ورجلاً متشبها بالنساء خلال شهر تاريخ المثليين جنسياً، أو في حال علمنا أن هناك شهرا مخصّصا لتاريخ المثليين جنسياً، كان ذلك ليشكّل فرقاً لدى كلّ من اختبر طفولة صعبة، سواء من رفاقي المثليين وحتى أنا".

You just know that the people pretending to be livid that a drag queen read a book in a school in my mentions rn are also the people who run out to buy their kids the latest Grand Theft Auto on release day. Your homophobia is transparent. — Mhairi Black MP🏳️‍🌈 (@MhairiBlack) February 24, 2020

من ناحية أخرى، اعتبر وزير التعليم الاسكتلندي، جون سويني، أنه لا ينبغي دعوة رجل متشبه بالنساء للحديث مع الأطفال.