إنطلاق مهرجان "ساجالجان" في روسيا

على حافة ما يعتبر أعمق بحيرة في العالم، يقوم المشاركون في مهرجان "ساجالجان" بأداء رقصة "ياخور"، وهي رقصة جماعية تقليدية، يمسك خلالها الراقصون بأيدي بعضهم البعض على شكل دائرة.

ويستمر مهرجان "ساجالجان" طوال الشهر الأول من العام بأكمله، ووفقًا للتقويم القمري البوذي، فإن رأس السنة لهذا العام، صادف يوم 24 فبراير/شباط 2020، ويُعرف الشهر الأول من السنة باسم "الشهر الأبيض"، حيث تبدأ عطلة مهمة، ينتظرها الجميع.

هذا الحدث المميز يقام كل سنة للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، وهو بداية عطلة تقليدية للشعوب المنغولية، تسمى أيضا عطلة "الشهر الأبيض". هذا الاحتفال يجذب أشخاصًا عديدين من منطقة سيبيريا الشاسعة ومن مناطق أخرى بعيدة في روسيا، وفي كل عام يقع مهرجان "ساجالجان" في تواريخ مختلفة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. هذا المهرجان والاحتفال بعطلة بداية السنة، تحظى بشعبية كبيرة في العديد من مناطق روسيا.