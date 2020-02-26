السعودية تعلن إقامة دورة ألعاب رياضية هي "الأكبر" في تاريخها

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأربعاء، أن المملكة ستنظم بدءا من أواخر آذار/مارس المقبل، دورة ألعاب رياضية، ستكون "الأكبر" في تاريخها، بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية.

ويأتي الإعلان عن إقامة هذه الدورة، التي ستتم بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل المقبلين، عقب الأمر الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز الاستثمار والنشاطات الرياضية لتنويع موارد الدخل.

وقال الفيصل، خلال حفل أقيم في مجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض، "يسرني أن أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة.. دورة الألعاب السعودية".

وأوضح أن الدورة ستقام بمشاركة رياضيين يمثلون المناطق الـ13 في المملكة، وسيتنافسون في رياضات عدة منها "ألعاب القوى والسباحة والألعاب القتالية والفروسية وكرة السلة"، على أن ينال الفائزون جوائز "ضخمة"، أبرزها مليون ريال سعودي (270 ألف دولار) للميدالية الذهبية.

وأشار الفيصل إلى أنه ستتم دعوة رياضيين أجانب لم يحدد أسماءهم، للمشاركة في الألعاب التي يقام افتتاحها الرسمي في 24 آذار/مارس.

ووضع وزير الرياضة، هذه الدورة في إطار "سلسلة الأحداث التي نظمتها أو استقبلتها المملكة في تاريخها بشكل عام أو في الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة"، و"رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط.

يذكر أن المملكة ضاعفت استثماراتها في مجال الرياضة في الأعوام الماضية، واستضافت العديد من الأحداث ضمن استراتيجية انفتاح وإصلاحات بدأتها منذ تولي الأمير محمد ولاية العهد في 2017.

وتأمل الرياض عبر الاستثمار في الرياضة، إعطاء دفعة لمسعاها لاستقطاب السياح عبر فتح أبوابها للزوار الأجانب. وبدأت المملكة أواخر العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية.

وفي مطلع 2020، استضافت رالي دكار، أشهر السباقات الصحراوية في العالم، كما استضافت الكأس السوبر الإيطالية والإسبانية لكرة القدم.