القوات الحكومية السورية تسقط طائرة تركية بدون طيار بريف إدلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات الحكومية أسقطت يوم الثلاثاء طائرة تركية بدون طيار، موضحة أنها كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من بلدة سراقب في إدلب، شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن هذه الطائرة التي يبلغ طول أجنحتها نحو ستة أمتار، تختلف عن الطائرات المسيرة التي تطلقها عادة "المجموعات الإرهابية" من حيث التقنيات الحديثة التي تعمل بموجبها وتجهيزات المراقبة والتصوير المزودة بها.

ويذكر أن التوتر تصاعد بين تركياوروسيا، وهما تدعمان أطرافا تدعم وضد الحرب في سوريا.

وأدى الهجوم الذي شنته القوات الحكومية السورية إلى خرق "اتفاق هش" لوقف إطلاق النار، تعهد به كل من تركيا وروسيا عام 2018، وهددت تركيا بعمل عسكري ما لم تنسحب القوات السورية إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل تقدمها.

يشار إلى أن القوات الحكومية السورية قد استولت على العشرات من البلدات والقرى منذ أن بدأت هجومها على إدلب في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح نحو 900.000 من ديارهم.