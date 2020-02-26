شاهد: فرشاة أسنان جديدة تعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي

كشفت مجموعة فرشاة أسنان "أورل ب" عن فرشاة جديدة بإسم "إي أو" والتي تعمل بتقنية متطورة وحديثة إذ تسمح للمستخدمين بالحصول على أسنان أكثر نظافة ولمعانا. وتعتبر Oral-B "أورال ب" جزء من شركة السلع الاستهلاكية الأمريكية العملاقة بروكتر وغامبل.

وقال فيليب هوندسهاجين عضو في فريق الأبحاث والتطوير في شركة بروكتر وغامبل "لقد غيرنا الطريقة التي تعمل بها فرشاة الأسنان وابتعدنا عن الطريقة الكلاسيكية والميكانيكية لتشغيلها وقمنا باطلاق محرك مغناطيسي"

وتأتي فرشاة "إي أو" مزودة بتقنية ذكاء اصطناعي حديثة تسمح للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا يفرشون أسنانهم جيدا.

وتقول شركة بروكتر وغامبل أنها استخدمت خدمة تعقب ثلاثي الأبعاد للتعرف على كيفية فرش المستخدم لأسنانه عبر ست مناطق من الفم. ويتم تخزين هذه المعلومات على تطبيق الهاتف الذكي المتصل بتقنية "البلوتوث"، وهذا يمنح المستخدمين نظرة أكثر عمقا حول العناية بالأسنان.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الفرشاة الجديدة "إي أو" إلى أكثر من 200 يورو فور اطلاقها.

وعرضت "أورال ب" فرشاة الأسنان الجديدة "إي أو" في برشلونة، على الرغم من إلغاء ملتقى عالم الهاتف النقال بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.