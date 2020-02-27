فوز وكالة أسوشيتد برس وشبكة سكاي بجائزة المجتمع الملكي للتلفزيون

فازت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مناصفة مع شبكة سكاي البريطانية بجائزة المجتمع الملكي للتلفزيون عن بثها المباشر الذي تم على عمق 200 متر في قاع المحيط الهندي قرب سواحل جزيرة سيشل العام الماضي.

وتمكنت مهمة نيكتون الاستكشافية البريطانية من الغوص على عمق 300 متر في شهر مارس – آذار الماضي وهو عمق غير مسبوق بقاع المحيط.

وأمكن الغوص الناجح لسفينة المهمة من بث أول إرسال لاسلكي مباشر من منطقة الضوء الأزرق على عمق 200 متر دون الحاجة للألياف البصرية بفضل عمل مهندسي الوكالة بمشاركة خبرات العاملين بشبكة سكاي.

وتخلل البث خطاب خاص من رئيس سيشل داني فورى الذي طالب بحماية قاع المحيط الذي وصفه بالقلب النابض لكوكب الأرض.