فتى أسترالي تعرّض للتنمّر يتبرّع بمبلغ 432 ألف يورو لجمعيات خيرية

قرّر طفل أسترالي مصاب بمرض "القزامة"، كان قد تعرّض للتنمّر في مدرسته، التبرّع بمئات آلاف الدولارات لجمعيّات خيرية بدلاً من إنفاقها على رحلة إلى ديزني لاند.

وظهر كويدن بايلز، البالغ من العمر 9 أعوام، في فيديو يبكي ويقول إنه يريد الموت، وذلك بعد تعرّضه للتنمّر من قبل زملائه في المدرسة.

وانتشر الفيديو حول العالم بسرعة شديدة، وشوهد ملايين المرّات، ما دفع الكوميدي الأمريكي براد وليامز إلى إطلاق حملة لجمع التبرّعات على صفحته وصلت إلى حوالى 475 ألف دولار.

وكان من المفترض تحويل الأموال إلى بايلز ووالدته ليزور متنزه "ديزني لاند"، إلّا أن خالته أخبرت تلفزيون "إن آي تي في" الأسترالي، بأنه سيتم التبرّع بالأموال لمؤسّسات خيرية.

AP DAVE HUNT

ونقل عن الخالة قولها "لن يفوّت أي طفل فرصة الذهاب إلى ديزني لاند، لا سيّما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هرباً نحو مكان مليء بالفرح لا يذكّره بتحديات حياته اليومية".

وتابعت "لكن شقيقتي قالت: دعونا نعود إلى المشكلة الحقيقية. هذا الفتى الصغير تعرّض للتنمّر. وهناك العديد من الأشخاص في مجتمعنا ينتحرون بسبب التنمّر".

وأضاف "نريد أن تذهب هذه الأموال إلى المنظّمات التي تحتاج إليها فعلاً. فهي تدرك على ماذا يجب إنفاق هذه الأموال. وبقدر ما نرغب بالذهاب إلى ديزني لاند، نعلم أيضاً أن مجتمعنا سيستفيد من هذه الأموال أكثر".

وكان الممثل الأسترالي هيو جاكمان، ولاعب كرة السلة الأميركي المحترف أنس كانتر، من بين مئات الآلاف الذين دعموا بايلز.