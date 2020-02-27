فيروس كورونا: 2800 وفاة حول العالم وتراجع معدل الوفيات في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الخميس إلى 2.747 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القاريّة (من دون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى حوالى 78.500 شخص بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصاً، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وهذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في الصين القارية منذ 29 كانون الثاني/يناير عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس. ومنذ ثلاثة أيام تواصل حصيلة الوفيات تراجعها في الصين.

وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى حوالي 82 ألف مصاب توفي منهم 2,804 حتى الآن بينما تمكن حوالي 33 ألف مصاب سابق من الشفاء الكامل من الفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية الخميس أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600 في حين لم تسجّل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعني أنّ حصيلة الوفيات ما زالت 12.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر وبلغ عدد المصابين فيها حتى اليوم حوالى 78.500 شخص.

وإذا كانت كوريا الجنوبية تحتلّ المركز الثاني في العالم بعد الصين في عدد المصابين بالفيروس، إلا أنّها تحتلّ المركز الثالث في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إذ تتقدّم عليها إيران التي بلغت فيها الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس 26 في حين أنّ الحصيلة الرسمية للمصابين تناهز 245.

الأولى أوروبياً

وتأتي إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية من حيث عدد الإصابات حيث سجلت 470 إصابة و12 وفاة حتى الآن.

وفي اليابان، ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 189 مع وقوع ثلاث وفيات منذ دخول الفيروس إلى البلاد.

أ ب Claudio Furlan/LaPresse

حالة مجهولة المصدر

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن المسؤولون الصحيون عن ظهور إصابة لشخص دون تحديد أي صلة له بمصدر الفيروس في الصين أو خارج البلاد.

وقال مركز مكافحة الأمراض إن رجلاً أصيب بولاية كاليفورنيا دون أن يكون قد سافر خارج البلاد خلال فترة ظهور أو انتشار الفيروس عالميا كما لم يتم تحديد أي اتصال له بمريض آخر.

وسُجلت 60 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن جاءت جميعها لأشخاص كانوا على اتصال مباشر بمصابين آخرين أو عادوا إلى البلاد من رحلات خارجية خلال الفترة الأخيرة.

إسرائيل

نصحت الحكومة الإسرائيلية رعاياها ليل الأربعاء-الخميس بتجنّب السفر إلى الخارج وإيطاليا على وجه الخصوص بهدف حماية الدولة العبرية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجّلت إسرائيل حتى اليوم إصابتين مؤكّدتين بفيروس كورونا المستجد.

ويثير بث "أخبار مضلّلة" حول فيروس كورونا المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 آذار/مارس، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

العراق

وسجلت العراق إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين بها إلى ستة حالات دون وقوع وفيات حتى الآن.