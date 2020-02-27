نواب من اليسار المتطرف يتهمون ميركل بالتورط في مقتل سليماني

قال ثمانية من نواب السيار المتطرف في ألمانيا الخميس انهم تقدموا بشكوى ضد المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا والتي يعتقد أنها تضم محطة للاقمار الإصطناعية تستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء إفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان "لا يمكن ارسال اشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة ارسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية".

وأدى مقتل سليماني في العراق إلى دفع واشنطن وطهران إلى حافة الحرب للمرة الثانية خلال عام.

وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه على الأنترنت استهداف المستشارة وزراء الخارجية هايكو ماس والدفاع انغريت كرامب-كارينباور، والداخلية هورست سيهوفر "وأعضاء آخرين في الحكومة الفدرالية".

ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء ب"التورط من خلال الاهمال" في مقتل سليماني.

وأضاف "لا نستطيع أن تستمر في قبول خرق الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من خلال تمكين ودعم حرب الطائرات المسيرة الأمريكية غير القانونية".

والعام الماضي، قضت محكمة ألمانية بأن على الحكومة أن تضمن احترام الولايات المتحدة القانون الدولي في العمليات التي تشنها إنطلاقا من رامشتاين.

ورفع ثلاثة يمنيين القضية إلى المحكمة بعد أن فقدوا أقارب لهم في هجوم بطائرة مسيرة في عام 2012.

وأقرت المحكمة ان "دليلا واضحا" يظهر أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة رامشتاين في مهمات طائرات مسيرة في اليمن "تنتهك على الأقل جزئيا القانون الدولي".