شاهد: نائب في البرلمان الإيراني يعلن إصابته بفيروس كوفيد-19 (كورونا)

أكد النائب في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري في شريط مصور، أنه مصاب بفيروس كوفيد-19 (كورونا). وأوضح ذو النوري أن حالته الآن وبائية (إصابة مؤقتة)، قائلا إنه لا داعي للقلق، وأشار إلى وجوده في الحجر الصحي.

وأعرب الناب الإيراني عن أمله في أن تتمكن بلاده من القضاء على الفيروس كورونا، وتتحرر منه قريبا. ويشغل مجتبى ذو النوري مقعده في البرلمان الإيراني ممثلا عن مدينة قم، التي سجل فيها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) في إيران.

وتعد مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس، الذي أصاب الآن أكثر من 78 ألفا في الصين وتوفي جراءه أكثر من 2700 شخص، وفي الخارج أصاب الفيروس 3600 شخصا وأدى إلى وفاة 50 آخرين. أما إيران فقد توفي فيها 26 جراء الفيروس، لتكون ثاني بلد يسجل فيه أكبر عدد من الوفيات بعد الصين، فيما بلغ عدد الإصابات 245 إصابة.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 التي تكشف عنها المخابر الإيرانية اليوم مر إلى 7 حالات، وربما يمر إلى 15 حالة غدا، مشيرا إلى ارتفاع مفاجئ لعدد الإصابات، لأنه سيتم اقتضاب مدة الانتظار في المخابر.