اعتقال 20 شخصًا بتهمة الاتجار بالأقنعة الواقية المزيفة عبر الأنترنت في إيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الخميس أنها تحقق بشأن تجارة غير مشروعة تهمّ عمليات بيع أقنعة الوجه الواقية وسوائل مطهرة بأسعار باهظة الثمن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد وقف التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.

وقد تم إلقاء القبض على 20 شخصًا بتهمة الاحتيال والتجارة غير المشروعة والإعلان الخاطئ وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين في حالة إدانتهم.

وركز التحقيق في المقام الأول، على التداول عبر الإنترنت، لأقنعة الجهاز التنفسي، زعم مروّجوها، أنها توفر حماية كاملة ضد الفيروس، وكانت معروضة للبيع بتكلفة باهظة، في حين تأكد عدم مطابقتها للمواصفات ومن دون فعالية. ويبدو أن هناك قناعًا واحدًا معروض للبيع بأكثر من 5000 يورو.

وأعلنت السلطات الإيطالية أنها صادرت الآلاف من أقنعة الجهاز التنفسي في جميع أنحاء إيطاليا، وغيرها من سلع الحماية الصحية التي تباع عبر الأنترنت.

يذكر أنه في مواجهة تفشي هذا الفيروس المستجد، تهافت الإيطاليون على شراء الأقنعة الواقية والسوائل المطهرة، مما أدى إلى انقطاع هذه المنتجات في كثير من الصيدليات والمتاجر في شمال إيطاليا. ولم يتوان البعض عن استغلال هذا الوضع لتحقيق أرباح غير قانونية، خصوصا عبر بيع الأقنعة عبر الأنترنت.