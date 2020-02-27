الإفراج عن نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

قضت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة ليلة الأربعاء ببراءة نجل الرئيس عبد المجيد تبون "خالد تبون" من كافة التهم الموجهة إليه في قضية "كمال شيخي" المدعو البوشي، فيما يتعلق بملف الوكالات العقارية. وحكمت المحكمة بالسجن النافذ ضد "كمال شيخي" عن تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة لموظفين عموميين. حسبما نقلته جريد الخبر الجزائرية.

وقد غادر عبد المجيد تبون صباح الأربعاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويجري الطرفان محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور في القضايا ذات الأهمية المشتركة.