واشنطن تفرض عقوبات على الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي الموالي لطهران

فرضت الولايات المتّحدة يوم أمس الأربعاء عقوبات جديدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، الفصيل العراقي الموالي لإيران، وذلك بهدف "تشديد الضغوط" على طهران وحلفائها.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الحميداوي "إرهابي عالمي محدد بشكل خاص"، وجمدت أي أصول قد يكون يمتلكها في الولايات المتحدة وجرّمت أي تعاملات أمريكية معه.

وترتبط المجموعة بعلاقة وثيقة مع إيران وهي على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 2009.

ولفت رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية نايثن سيلز في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الأربعاء إلى أنه "اليوم نكثف ضغوطنا على هذه المجموعة الإرهابية". وأضاف أن "هدف هذه المجموعة هو الترويج لهدف النظام الإيراني لتحويل العراق لدولة تابعة".

وأشارت وزارة الخارجية إلى شن كتائب حزب الله سلسلة من الهجمات الصاروخية في 27 كانون الأول/ديسمبر على قاعدة عراقية يتمركز فيها جنود أميركيون ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أميركي.

وأضافت وزارة الخارجية أن مؤشرات تدل على أن كتائب حزب الله العراقي يقف وراء عمليات قنص دامية استهدفت متظاهرين في تشرين الأول/أكتوبر في بغداد.

وفي اتصال هاتفي، حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي على حماية الجنود الأمريكيين.

وبعد أن شنت أمريكا ضربة بطائرة مسيرة على مطار بغداد، أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، طالب برلمان العراق "بإنهاء تواجد" القوات الأجنبية وهو ما رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهددا بفرض عقوبات اقتصادية في حال قامت بغداد بإخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 عنصر من البلاد التي تشهد فوضى منذ غزو الولايات المتحدة في 2003 وإطاحة الرئيس صدام حسين.