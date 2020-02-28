شاهد: معرض مدريد للفن المعاصر في دورته 39 يفتتح أبوابه

افتتح معرض "أركومدريد" الدولي للفنون في دورته 39 في العاصمة الإسبانية مدريد، ويستمر حتى بداية الشهر المقبل، بمشاركة 2000 فنان، في أكثر من 200 رواق للفنون، وقد جاء الفنانون من 30 دولة.

وينظم المعرض هذه السنة تحت شعار: "إنها مسألة وقت"، المستوحى من عمل الفنان والناشط الكوبي فليكس غونزاليز توريس، المعروف باستعمال أقل ما يمكن من المرافق، وبمنحوتاته المعتمدة على الأغراض المتنوعة التي نستعملها في حياتنا اليومية.

وقد توفي فليكس غونزاليز توريس في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 38 عاما، واليوم تباع أعماله الفنية بملايين اليورو، نظرا لتأثيرها في الفن المعاصر.

ومن بين المشاركين الفنان الفنلندي ساكينين الذي يعيش في إسبانيا، والذي يشارك بأعمال فنية، يقول بشأن بعضها إن أصوات اليمين المتطرف تشيطن صورة الدكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو. ويعد ساكينين مؤسس "الواقعية المفرطة"، التي تستعمل السخرية بهدف التعامل مع مسائل سوسيو-سياسية واقتصادية.

ومنذ اطلاقه سنة 1982، عزز معرض "أركو" للفنون العلاقات بين أسواق الفنون في أوروبا وأمريكا اللاتينية. ويشارك 22% بأعمالهم من أمريكا اللاتينية، ومعظمهم من البرازيل والأرجنتين.